Jugendkapelle des Musikvereins Umpfertal spielt

Boxberg/ Bad Mergentheim.„Jung – frisch – dynamisch“: So lässt sich die Jugendkapelle des Musikvereins Umpfertal aus Boxberg wohl am besten charakterisieren. Die 30 Jugendlichen von zehn bis 17 Jahren und ihr Dirigent Edgar Adelmann verstehen es, ihre facettenreiche Musik mit Spaß und Freude ins Publikum zu transportieren. Am Samstag, 13. Oktober, findet um 19.30 Uhr in der Wandelhalle in Bad Mergentheim ein Abendkonzert statt. Normalerweise wird Filmmusik anhand eines Drehbuchs geschrieben. Dass es auch andersherum funktioniert, beweist Jacob de Haan mit seinem Werk „La Storia“. Ohne eine bestimmt Geschichte zu erzählen, liefert er spannende Musik, zu der sich kreative Musiker und Zuhörer selbst etwas ausdenken können. Außerdem steht der weltweit bekannte Militärmarsch „Colonel Bogey March“ auf dem Programm, bekannt durch den Film „Die Brücke am Kwai“. Es folgen die Polka „Wir Musikanten“ sowie der Sommer-/Partyhit von Alvaro Soler „Sofia“. Karten sind erhältlich im GästeService im Haus des Gastes im Kurpark, Telefon 07931/965225), Gläserausgabe bei der Wandelhalle, Tourist-Information, Marktplatz 1, Telefon 07931/574820, und an der Abendkasse. Bild: Musikverein

