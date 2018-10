Kiefernbestände werden zum Mischwald

Der Boxberger Wald wandelt sich: Die in Kiefernbeständen beigemischten Laubbäume sorgen für einen vielseitigen Mischwald.

Boxberg. „Bei Boxberg denkt man vor allem an Kiefernwälder.“ Die Aussage von Karlheinz Mechler erntet von den Gemeinderäten ein intuitives Nicken. Einen interessanten Einblick in die Struktur des Waldes erhielten die Mitglieder des Gremiums bei der Waldbegehung vom stellvertretenden Leiter des Forstamts zusammen mit den beiden Revierförstern Ulrich Weiland und Elmar Burger.

Dabei stand auch das Fällen im Mittelpunkt – einmal auf konventionelle Art und einmal mit dem Harvester.

Kiefer hat an Bedeutung verloren

Die Kiefer hat im Kommunalwald ihre Bedeutung verloren. Waren vor vier Jahrzehnten noch rund ein Drittel aller Stämme von dieser Baumart, sind es mittlerweile noch rund 18 Prozent. Dafür nimmt die Douglasie zahlenmäßig zu, wie die Gemeinderäte erfuhren.

Die Entwicklung eines Standorts wurde dem Gremium an einem umzäunten Areal bei Epplingen aufgezeigt. Bereits vor zwei Jahren war man dort und hatte die jungen Douglasien begutachtet. Kritikpunkt damals war, dass die Flächenräumung nur sehr grob erfolgt war. Nun waren die Gemeinderäte mit dem Ergebnis zufrieden. Die Forstleute nicht ganz, da durch die Trockenheit zahlreiche Pflanzen nicht angewachsen sind.

Auch in einem 0,7 Hektar großen Kahlschlag im Bereich „Siegelsberg“ macht der fehlende Niederschlag zu schaffen. Dort wurden rund 2200 junge Fichten und Douglasien gesetzt, von denen etwa 600 auf dem flachgründigen Boden ausgefallen sind. „Das bereitet uns Sorgen“, sagte Elmar Burger auch im Hinblick auf die zusätzlichen Kosten. Denn die Pflanzung in Handarbeit durch die beiden Waldarbeiter der Stadt sei sehr teuer. Die Fichte sei allerdings nur Beiwerk für die Douglasie, ebenso die jungen Kiefern und Buchen dort. Sie kamen über die natürliche Verjüngung des Waldes.

Die Sicherung der Nachzucht ist Mechler deshalb ein wichtiges Anliegen. Daher hatte er für die Kommunalpolitiker eine besondere Fläche im „Siegelsberg“ ausgesucht: Im Nadelbaumbestand sind vor allem junge Weißtannen und Buchen zu finden.

Käferholz ist nach Aussage von Ulrich Weiland kein Thema im Kommunalwald, wohl aber im Privatforst. „Als es im Juni und Juli losging, konnten wir mit den eigenen Leuten die Schäden in Grenzen halten.“ Doch die Trockenheit habe den Insekten in die Hände gespielt, sprach er von teilweise vier Generationen in einem Jahr.

Welchen Schaden die Käfer anrichten, macht der Besuch im Privatwald deutlich, wo Unternehmer Christian Schreck mit einem Harvester den kaputten Fichten zu Leibe rückte. Wie lange Streichhölzer knickten die Stämme nach dem Schnitt weg. Schreck erklärte den interessierten Gemeinderäten die Arbeitsweise der Walzen und Messer des Holzvollernters, der bis zu 70 Zentimeter starke Stämme mühelos bewältigen kann. Auch das Schneiden in der gewünschten Länge geht mittels Computer problemlos.

Fällkeil demonstriert

Ganz so schnell waren die beiden Waldarbeiter der Stadt Boxberg beim Fällen nicht. Sie sind derzeit im Bereich „Pfaffenhölzlein“ aktiv. 2014 wurde der 6,5 Hektar große Mischwald von der evangelischen Kirche gekauft. Schon bei der ersten Durchforstung 2016 war ein Gewinn von 9000 Euro übriggeblieben. „Und die Bäume werden stärker, der Erlös wird noch nach oben gehen“, so Burger.

Die Mitarbeiter demonstrierten ein ganz besonderes Gerät. Um eine rund 80-jährige Buche zu schlagen, wurde ein mechanischer Fällkeil genutzt. Statt der bisherigen Keile, die mit Hammerschlägen in die Kerbe getrieben werden, setzt der Arbeiter das Gerät an. „Es ist das Prinzip eines Wagenhebers“, stellte Elmar Burger die Arbeitsweise des 800 Euro teuren Gerätes vor. Der Vorteil ist auch für Karlheinz Mechler klar: „Es geht hier um Arbeitserleichterung, aber vor allem auch um die Arbeitssicherheit der Mitarbeiter.“ Denn lockere und morsche Äste aus der Krone sind so keine Gefahr mehr für die Arbeiter.

Bürgermeister Christian Kremer war voll des Lobes für die Unterstützung durch das Forstamt. Er würdigte abschließend die hervorragende Zusammenarbeit mit Mechler, Burger, Weiland und den Kollegen. Dass aus dem Wald 2017 ein Gewinn von 184 000 Euro erwirtschaftet wurde, stimmte den Rathauschef mehr als zufrieden. dib

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 17.10.2018