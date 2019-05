Distelhausen.In der katholischen Kindertagesstätte St. Josef in Distelhausen fand das Sommerfest unter dem Motto „Peter und der Wolf“ statt. Die Kinder hatten sich zuvor in einem Projekt mit dem Thema „Musik“ intensiv beschäftigt. Am Sommerfest durften die Kinder mit ihren selbstgebastelten Musikinstrumenten das Lied „Wir feiern heut ein Fest“ musikalisch begleiten. Anschließend stellten die Kinder bei „Wir sind die Musikanten“ verschiedene Instrumente vor. Der Höhepunkt war das musikalische Märchen „Peter und der Wolf“. Die Kinder zeigten schauspielerisches Talent und begeisterten die Besucher. Bild: Kita St. Josef.

