Kirchenkonzert bietet ein vielfältiges Programm

Anzeige

Brehmen.Ein Kirchenkonzert der Gesangsoase Tauberbischofsheim unter der Leitung von Claudia Bähr findet am Samstag, 7. Juli, in der evangelischen Kirche in Brehmen statt.

Die Besucher dürfen ein interessantes und abwechslungsreiches Programm erwarten. Unter dem Motto „Hebe deine Augen auf zu den Bergen“ wurde ein differenziertes Konzertprogramm zusammengestellt, das aus verschiedenen musikalischen Bausteinen besteht.

Zum einen wird Sabine Steinmetz an der Orgel musizieren. Sie wirkt seit vielen Jahren musikalisch als Organistin in der Kirchengemeinde Brehmen. An diesem Abend wird sie an der Orgel solistisch und als Begleiterin von Paul Thimm, Trompete, aus Wittighausen zu hören sein.