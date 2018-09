Klassentreffen des Schuljahrgangs 1953 in Unterschüpf

Kupprichhausen/Unterschüpf.Viel zu erzählen gab es für die Schüler beim Klassentreffen des Jahrgangs 1953 der ehemalige Hauptschule in Unterschüpf. Nahezu vollzählig hatten sich die Klassenkameraden diesmal in Kupprichhausen getroffen, um den „65.“ zu feien. Das Organisationsteam mit Maria Hellinger, Gisela Weber, Hannelore Rothmüller, Helmut Meier, Günter Lösch und Pius Schweizer hatten ein Programm zusammengestellt, das diesen Tag für alle unvergesslich werden ließ. Bruno Wagenblast unternahm eine Führung durch die Allerheiligenkirche Kupprichhausen, ehe das Dorfgemeinschaftshauses besichtigt wurde. Im Anschluss gab es einen Spaziergang zum Hochwasserrückhaltebecken im oberen Tal. Bei einer Kaffeepause informierte Paul Laboranovits über seine jagdlichen Erfahrungen als Revierpächter. Als besondere jagdliche Überraschung gab es eine musikalische Begrüßung auf dem Jagdhorn durch Alfred Wegert. Stimmungsvoll wurde es am Abend bei der Fischerhütte, wo man Gelegenheit hatte, Erlebnisse auszutauschen. prewe/Bild: Heinz Weber

