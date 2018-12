Klassisches und Modernes vorgetragen

Kupprichhausen.Auch wenn der Wettergott es notwendig machte, das traditionelle Weihnachtsständchen des Musikvereins am Vorabend des zweiten Advent ins Dorfgemeinschaftshaus zu verlegen, tat es der festlichen Stimmung keinen Abbruch. Auch in diesem Jahr hatten es die Musiker mit ihrem Dirigenten Frank Wagenblast wieder ausgezeichnet verstandenen, mit ihren stimmungsvollen weihnachtlichen Weisen nicht nur eine besinnliche Stimmung zu verbreiten, sondern auch gezeigt, dass nicht nur klassische Weihnachtsweisen, sondern auch moderne Weihnachtsmelodien die Zuhörerschaft begeistern können. Auch die Vorsitzende des Musikvereins, Karin Körner, verstand es, in ihren Grußworten und ihrer besinnlich und nachdenklich stimmenden Weihnachtsgeschichte die Gedanken zur Weihnachtszeit zu vertiefen. prewe

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 11.12.2018