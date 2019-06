Konfimation in Schweigern gefeiert

Schweigern.In der evangelischen Martinskirche Schweigern feierten elf junge Christen das Fest der Konfirmation. „You never walk alone“ lautete das Thema des Gottesdienstes, zu dem in der Kirche Fußballtrikots aufgehängt waren. „Gott ist euer größter Fan und er will, dass euer Leben gelingt“, sprach Pfarrerin Sandra Stadler-Uibelhör in der Predigt den Konfirmanden zu. Sie wünschte ihnen, dass sie mit Hoffnung im Herzen ihre Wege gehen. Der ansprechende Gottesdienst wurde musikalisch umrahmt durch Orgel, Trompete, Chor- und Sologesang. Bild: Kirchengemeinde

