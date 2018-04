Anzeige

Windischbuch.In der evangelischen Kirche Windischbuch wurden drei Jugendliche konfirmiert. Im Gottesdienst beteten sie mit der Gemeinde und formulierten ein je eigenes Glaubensbekenntnis. „Jetzt heißt es, sich engagieren, eintreten für Frieden und Gerechtigkeit in dieser Welt, die vor der eigenen Haustür beginnt“, so der Tenor des Kirchengemeinderatsvorsitzenden Kurt Thoma und Pfarrer Tecklenburg in seiner Predigt. Bild: Mario Appel