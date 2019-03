Schweigern.Der Chor „Young Voices“ führt am Sonntag, 24. März, um 17.30 Uhr in der Festhalle in Schweigern letztmals das Konzertprogramm „Sound of Seasons“ auf. Zusammen mit Chorleiterin Edith Lang-Kraft hat der Chor eine beschwingte, musikalische Reise durch die Jahreszeiten vorbereitet. Konzertbeginn ist um 17.30 Uhr, ab 16.30 Uhr ist die sind Halle geöffnet. Bild: Young Voices

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 22.03.2019