Konzert mit Julia Scholz und Robert Stelzer

Schwabhausen.Julia Scholz ist in Schwabhausen keine Unbekannte. Schon zweimal hat sie in dem Boxberger Ortsteil die Menschen mit ihrem Gesang begeistert. Am Samstag, 15. Juni, kommt die gebürtige Eubigheimerin mit dem Gitarristen und Sänger Roland Stelzer ins Dorfgemeinschaftshaus. Roland Stelzer spielt seit über 20 Jahren in der Band Joint Venture aus Boxberg, bei der auch Julia Scholz schon Gastsängerin war. Seit Ende 2018 treten die zwei Musiker zusammen auf. Die Besucher erwartet ein breites Spektrum von Liedern zum Zuhören, Genießen, Entspannen und Tanzen. Veranstalter ist der Heimat und Kulturverein. Das Konzert beginnt um 19.30 Uhr. Einlass ist ab 18.30 Uhr. Bild: Christian Scholz

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 13.06.2019