Kostenintensive Baumaßnahme

Anzeige

Sehr geehrter Herr Maertens,

es ist interessant, dass Sie die Gegner an der Bürgerversammlung vermisst haben. Ich gehe davon aus, dass die Fakten den meisten Bürgern und vor allem den Gemeinderatsmitgliedern bekannt sind, sonst hätten Sie in der Verwaltung schlechte Arbeit geleistet. In der Vergangenheit gab es zu diesem Thema diverse sehr ausführlich informierende Bürgerversammlungen.

Interessiert es die Bürger nicht viel mehr, welche Projekte in Zukunft noch auf die Stadt Lauda-Königshofen zukommen und die als Folge einer solch kostenintensiven Baumaßnahme nicht realisiert werden könnten?