Kraftvolle Lieder aus dem Glauben

Wenn Samuel Rösch mit seiner Band „PaperClip“ am 5. Juli auf der Bühne steht, ist der Kirchengemeinderat glücklich. Bis dahin gibt es noch einiges zu organisieren.

Schwabhausen. Der Gewinner von „The Voice of Germany“, Samuel Rösch, kommt mit seiner Band „PaperClip“ zum Konzert in die evangelische Kirche nach Schwabhausen. Susanne Thienel strahlt. Die Lehrerin hat es geschafft, den Star in die kleine Gemeinde zu holen.

Die Idee dazu kam spontan von ihrer Tochter. Die junge Studentin hatte Samuel Rösch bei der Casting Show im vergangenen Jahr gesehen. Seine christliche Einstellung – er studiert Religionspädagogik – hat ihr und auch ihrer Mutter Susanne sofort imponiert. „Ihn und seine Band könnten wir mal zu einem Konzert holen“, war die Überlegung schnell gereift. Doch die Umsetzung hatte dann noch etwas gedauert.

Das Besondere suchen

„Wir sind ständig auf der Suche nach Ideen, was man den Kirchenbesuchern außerhalb des normalen Gottesdienstes bieten kann“, beschreibt Susanne Thienel die Motivation des Kirchengemeinderats, dem sie angehört. Mit Philipp Tecklenburg hat man da genau den richtigen Pfarrer, der auch mal unkonventionelle Wege geht. Von der „Nacht der Engel“ bis zum Gottesdienst mit Alphornbläsern gab es schon einige besondere Gottesdienste. Und in diese Reihe passt das Kirchenkonzert mit Samuel Rösch.

Pfarrer Tecklenburg und der Kirchengemeinderat seien sofort Feuer und Flamme für die Idee gewesen, sagt Susanne Thienel. Vor allem, dass Rösch immer wieder vom Glauben erzählt hat, fand die Kirchengemeinderätin toll. „In der heutigen Zeit und im Fernsehen sich zu Gott zu bekennen, ist sehr bemerkenswert.“ Und weil ihre Tochter meinte, dass man nach Röschs Sieg bei der Casting-Show „eh keine Chance“ mehr hätte, war das für die Mutter genau der richtige Ansporn. „Das wollte ich nicht auf mir sitzen lassen“, sagt die Schwabhäuserin lakonisch. Kurzerhand suchte sie nach einer Mailadresse und schrieb Rösch die Einladung zu einem Konzert.

Überglücklich über Zusage

„Ein paar Tage lang passierte nichts“, erinnert sich die engagierte Christin. Die Band war unterwegs. Als dann die Antwort eintrudelte, war sie überglücklich. „Er hat sofort zugesagt und Terminvorschläge gemacht.“ Und das, obwohl er nicht einmal wusste, wo Schwabhausen liegt und wie groß die Kirche überhaupt ist.

Die Umsetzung sei dann eine „schöne Herausforderung“ gewesen, blickt sie auf Hochs und Tiefs zurück. Denn zur Organisation gehörte auch, die technische Ausrüstung für das Konzert zu stellen. Bei einem Tontechniker aus der Nähe von Heilbronn, der ebenfalls in der evangelischen Jugendarbeit aktiv ist, wurde man schließlich fündig. Für die passende Lichttechnik sorgen die Theaterfreunde des Ortes. Und dass die Schwabhäuser hinter der Idee stehen und sich als Unterstützer anbieten, freut sie besonders. „Alle fiebern mit.“ Viele seien in die Organisation eingespannt, kümmern sich darum, dass es den Musiker aus dem Erzgebirge an nichts fehlen soll.

Der christliche Hintergrund der Lieder von „PaperClip“ beeindruckt die Organisatoren. „Samuel Rösch geht sehr offen mit seinem Glauben um.“ Er spricht in den Songs viel von Gott, der immer für die Menschen da ist. „Das ist nicht einfach nur Pop, sondern durch die Texte werden christliche Werte vermittelt“, findet die Berufsschullehrerin. Deshalb ist Susanne Thienel „total gespannt“, den Sänger live zu erleben. In den Mails und Telefonaten habe sie Rösch als sehr bodenständig und authentisch erlebt.

Glaube bedeute Gemeinschaft, für andere da zu sein – und nicht unbedingt nur das Gebet, findet sie und erzählt vom Basar der Kirchengemeinde, wenn die älteren Mitbürger gerne zu Kaffee und Kuchen vorbeikommen. „Schon allein deren Freude über diese Aktion lohnt die Mühe.“

„Die Sache Jesu braucht Begeisterte“ hatte erst kürzlich Pfarrer Tecklenburg zu Pfingsten gepredigt. Diese Begeisterung und Überzeugung strahlt für die Schwabhäuserin Samuel Rösch aus.

