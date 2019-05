Kreative Werke werden zu Ruhepolen für den Betrachter

Boxberg.Vor einer großen Kulisse an Kunstliebhabern und Freunde der Künstler Thea Stelter, Boxberg, Angelika Michl, Laudenbach, und Hermann Popp aus Lauda-Königshofen, eröffnete Bürgermeister Christian Kremer inmitten vieler Honoratioren aus der ganzen Region die Kunstausstellung im Glasbau der Stadt Boxberg. Im Glasbau des Rathauses werden ab 30. Mai bis 10. Juni die malerischen Schönheiten und Skulpturen zu bewundern sein. Eine Abordnung des Musikvereins Umpfertal begrüßte musikalisch die Besucher.

Bürgermeister Kremer freute sich, dass gerade die Maimesse, in diesem Jahr vom Donnerstag, 30. Mai, bis Sonntag, 2. Juni, wieder ein willkommener Anlass ist, um die Exponate der jeweiligen Künstler zu bestaunen.

Er sprach von einer tollen Plattform für alle Künstler der Region, ihre Präzessionen in all ihrer Vielfalt dem Publikum zu zeigen. Die Schau sei eine gern angenommener Komponente über die gesamte Maimesse hinweg.

Norbert Gleich vom Kunstkreis Lauda-Königshofen präsentierte die drei Künstler. Er widmete sich vorrangig den künstlerischen Aspekten der drei Persönlichkeiten, wie Begabung, Kreativität und handwerkliches Können im Vordergrund.

Die beiden Malerinnen Thea Stelter und Angelika Michl pflegen unterschiedliche Kunst- und Stilrichtungen. Thea Stelter liebt keine abstrakten Bilder, sondern malt Naturalismus, einst in Ölfarbe und später im Übergang zur praktischen Malerei mit Acrylfarben. Ihre Motive entnimmt sie Fotos und Zeitungsbildern.

Aber Blumensträuße und Landschaften findet sie am Schönsten. Sie wird als Mitglied des Kunstkreises Lauda stets zu Neuem motiviert.

Angelika Michl betreibt seit etlichen Jahren als freie Künstlerin ein eigenes Atelier, in dem sie auch Kurse für Anfänger und Fortgeschrittene anbietet.

Das Programm der drei Künstler ist breitgefächert. Unter anderem kann man von Angelika Michl lernen, wie man anfängt auf Keilrahmen einer Staffelei zu malen, oder auch mit dem Filzen Kunstwerke aus Naturmaterialien kreative Motive in das Material „Gips“ einzuarbeiten. Sie praktiziert ihr Wissen nicht im stillen Kämmerlein, sondern gibt es an Kunstinteressierte weiter. Ihre Bilder sind ein Ruhepol für den Betrachter. Beeindruckend sind auch ihre kreisförmigen Bilddarstellungen.

Hermann Popp ist umgeben von einem prall gefüllten Holzlager, vorwiegend mit Holzarten von heimischen Streuobstwiesen. Er hat große Freude an der Natur in all ihrer Vielfalt und in der Veredelung zu einmaligen Kunstwerken. Hier kann er mit großem Können und fachlicher Kompetenz drechseln, schnitzen und veredeln, was seine persönliche Beziehung zum Material Holz manifestiert. In früheren Jahren drechselte er Möbelteile, Füße für Stühle und Tische. Aber Holzskulpturen sind seine neuesten Schöpfungen.

Norbert Gleich wünschte, dass die Besucher das reiche Angebot an Bildern und Kunst in der Maimarktausstellung genießen.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 28.05.2019