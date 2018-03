Kreisprojekte finden Aufnahme

Anzeige

Besonders im Radtourismus ist auch in Zukunft ein guter Ausbau der Radweginfrastruktur für den Main-Tauber-Kreis von hoher Bedeutung.

Mit der Auflage des neuen Landesprogramms für 2018 bis 2022 will das Land dazu beitragen, konkreten Projekten der Kommunen vor Ort die Möglichkeit zu geben, nach Beantragung beim zuständigen Regierungspräsidium Fördermittel für die Maßnahmen abzurufen.

„Nachdem in den vergangenen Jahren bereits bei der letzten Programmauflage des Landes zahlreiche Kommunen im Kreis profitieren konnten, freue ich mich, dass auch diesmal – auch durch meine Unterstützung – neue Projekte aus dem Landkreis in das Landesprogramm aufgenommen wurden“, so Reinhart.

Konkret betroffen sind dabei unter anderem folgende Projekte: B+R-Anlage am Bahnhof in Igersheim sowie der barrierefreie Ausbau einer Toilettenanlage am Maingarten in Freudenberg.

Nicht zu vergessen sind dabei die Projekte in Ahorn, Tauberbischofsheim, Assamstadt, Freudenberg und oder auch Wittighausen aus dem letzten Landesprogramm, die zu einer weiteren Verbesserung der Infrastruktur im Kreis beitragen. pm

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 17.03.2018