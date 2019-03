Langjährige Mitglieder wurden für ihre Treue zum Ortsverband ausgezeichnet

Boxberg/Dainbach.Zur Jahreshauptversammlung trafen sich die Mitglieder des VdK Ortsverbands Umpfertal im Gasthaus „Zum Ross“ in Dainbach. Erfreut über die sehr gute Resonanz zeigte sich die Vorsitzende Annette Göller.

Boxbergs Bürgermeister Christian Kremer lobte das Engagement des Vorstandsteams sowie die persönliche und allgemeine Beratung, Hilfe und Unterstützung in Notlagen, Renten und Sozialangelegenheiten. Kreisfrauenbeauftragte Margarete Schmidt danke dem Ortsverband und dem Führungsteam für die stets gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dem Kreisverband und dem Einsatz für die Mitglieder. Sie informierte über die Gesundheitstage des Kreisverbands am 11. und 12. Mai in Grünsfeld sowie die VdK-Kampagne „Pflege macht arm“.

Nachdem Totengedenken gaben Vorsitzende Annette Göller, Frauenbeauftragte Bianca Stöcklein und Schriftführerin Roswitha Fischer in ihren Berichten einen ausführlichen Überblick über die Aktivitäten. Über die Finanzen informierte Kassiererin Hildegard Bany in ihrem schriftlichen Kassenbericht. Die von den beiden Revisoren Karl Kappes und Adolf Dörzbacher durchgeführte Kassenprüfung ergab keinerlei Beanstandungen. Dörzbacher dankte in seinem Prüfbericht für die korrekte und saubere Kassenführung. Der Antrag auf Entlastung erfolgte einstimmig.

Einen breiten Raum nahmen die Ehrungen ein. Annette Göller dankte den Geehrten für ihre langjährige Treue zum VdK. Mit der Urkunde und Ehrennadel für 25-jährige Mitgliedschaft ehrte sie Martin Gerner, Margarete Gottwald, Karl Hofmann und Heino Klingmann. Die Ehrennadel und Urkunde für zehn Jahre Mitgliedschaft erhielten Ilse und Günter Appel, Irmgard und Erwin Braun, Elke und Manfred Ernst, Jutta und Günter Freund, Karin und Harald Krank, Waltraud und Bernhard Martin sowie Kathrin Beckstein, Erika Berger, Anni Blesch, Heinz Meyer, Petra Möller, Angela Nickolaus, Heidelinde Pers, Herrmann Pfeil, Bernhard Rak, Irene Schmidt, Stefan Schuppler, Gisela Stang, Dagmar Dietz, Winfried Eckert, Herbert Faig, Walter Götz, Katharina Grösslein, Silke Imhof, Karl Kappes, Barbara Steidel, Gisela Weber, Wilfried Weber und Heiko Wirsching. vdk

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 27.03.2019