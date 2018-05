Lebhafte Texte mit viel Humor gewürzt

Anzeige

Oberschüpf.Der Tischtennisverein Oberschüpf unter Manfred Pers war Ausrichter des Mundart-Konzerts im Oberschüpfer Schloss mit dem „Wilde Paul“ aus Uiffingen, einem bekannten musikalischen Multitalent und Unikat. Der Schlosssaal war brechend voll von seinen Fans, die ihn kennen oder kennenlernen wollten.

Manfred Pers freute sich über den großen Zuspruch seitens der Zuhörer. Es wurde ein Abend mit dem Gitarrist und Idol Paul Wild, einem in jeder Beziehung ganz besonderen Musiker. Zwischen seinen eigens getexteten Lieder überwiegend in Mundart, erzählte er aus seinem bewegten Leben, auch wie er in seiner Drangsal den Weg zu Gott gefunden hat. Lebhafte Texte und eine große Portion Humor ließen keine Langweile aufkommen. Der Applaus war den ganzen Abend auf seiner Seite und man konnte ihn live, ohne Verstärker erleben, herausfordernd auf seiner Gitarre zwischen Rock, Blues und Country.

Mit „sozialkritischen Protestsongs“ und Themen wie Krieg, Umweltverschmutzung, Atomkraft – dazwischen sehr ehrliche Bekenntnisse aus seinem eigenen Leben: Damit nahm der „Wilde Paul“ seine Zuhörer gefangen. „Wenn do im Raum en Verlierer is, mit dem kann ich mitfühle.“ „Wu kumm ich her, wieso dapp ich do rüm un wu geht’s no?“