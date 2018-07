Lesestoff für jedes Alter und jede Gelegenheit ist zu finden

Anzeige

Idee aus Ostfriesland

Die Initiatorin Sieglinde Rukaber hatte diese Idee von einem Ostfrieslandurlaub mitgebracht und umgesetzt. Seit Jahren hielt sie Ausschau nach einem geeigneten Ort. Nun hat das Medienhäusle neben dem neugestalteten Spielplatz einen perfekten Standort erhalten. Dieser Platz wurde frei, da der Spielplatz durch die Ortsverwaltung und die Stadt Boxberg neu gestaltet wurde. Finanziert wurden die Arbeiten durch die Ortsverwaltung und unterstützt von Spenden der Theaterfreunde und des Verschönerungsvereins in Höhe von 500 Euro. In den Köpfen ist für den Herbst schon wieder ein neues Projekt in Planung.

Zur Einweihung waren zahlreiche Bürgerinnen und Bürger zum Bücherhaus und Spielplatz gekommen. Vor allem die kleinen Schwabhäuser freuen sich über die Neugestaltung des Areals, wo sie sich künftig wieder nach Herzenslust austoben können. wahe

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 20.07.2018