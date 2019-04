„Let‘s dance“ heißt es wieder im Umpfertal

Boxberg.Das Taubertal ist nicht nur lieblich – es ist auch musikalisch. Eine Woche nach Ostern fordert der Musikverein Umpfertal aus Boxberg in der heimischen Halle zum Tanzen auf. Der stilvolle Tanzabend „Let’s dance“ findet am Samstag, 27. April, ab 19.30 Uhr in der Umpfertalhalle Boxberg bereits in seiner 17. Auflage statt. Das Motto des Abends lautet in diesem Jahr „Let’s dance goes Paris“.

Passend hierzu wird den Gästen ein musikalisch vielseitiges Tanzprogramm der vereinsinternen Big-Band geboten, das für den tanzbegeisterten Besucher mit sämtlichen Standard- und Lateintänzen ein breites Spektrum abdeckt.

Karten im Vorverkauf gibt es ab heute ab 8.30 Uhr bei der Volksbank in Boxberg oder ab 14 Uhr unter Telefon 0 79 30 /14 55. Bild: Metzger

