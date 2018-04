„Let’s dance“ in der Umpfertalhalle

Anzeige

Boxberg.Der stilvolle Tanzabend „Let’s dance“ findet am Samstag, 7. April, ab 19.30 Uhr in der Umpfertalhalle Boxberg bereits seine 16. Auflage. Den Gästen wird ein musikalisch vielseitiges Tanzprogramm der vereinsinternen Big-Band geboten, das für den tanzbegeisterten Besucher mit sämtlichen Standard- und Lateintänzen ein breites Spektrum abgedeckt. Allseits beliebte Musikstücke, von der Big-Band gut gespielt, bestens gesungen und für Tänzer wichtig: mit abwechslungsreicher und sehr tanzbarer Rhythmik. Somit kommen alle Tänzer, ob Anfänger oder Profi, bestens auf ihre Kosten. „Let’s dance“ bietet nicht nur eine Plattform zum Tanzen, sondern auch eine Möglichkeit einen netten Abend mit Freunden bei Live-Musik, leckerem Essen und einem guten Gläschen Wein in einem stilvollen ansprechenden Ambiente zu verbringen.