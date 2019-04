„Let’s dance“ mit der Bigband

Boxberg.Der Musikverein Umpfertal aus Boxberg fordert in der heimischen Halle zum Tanzen auf. Der stilvolle Tanzabend „Let’s dance“ findet am heutigen Samstag ab 19.30 Uhr in der Umpfertalhalle bereits seine 17. Auflage. Das Motto des Abends lautet „Let’s dance goes Paris“. Passend hierzu wird den Gästen ein musikalisch vielseitiges Tanzprogramm der Big-Band geboten, das für den tanzbegeisterten Besucher mit sämtlichen Standard- und Lateintänzen ein breites Spektrum abgedeckt. „Let’s dance“ bietet nicht nur eine Plattform zum Tanzen, sondern auch eine Möglichkeit einen netten Abend mit Freunden bei Live-Musik in einem stilvollen ansprechenden Ambiente zu verbringen.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 27.04.2019