Liane begeisterte ihre Fans beim Maimarkt

boxberg.Die gebürtige Walldürner Schlagersängerin sorgte im prall gefüllte Festzelt auf dem Boxberger Maimarkt am Donnerstag für hervorragende Stimmung. Mit eigenen Songs, aber auch bekannten Schlagern, umrahmt von Lichttechnik und Nebelmaschine, sorgte Liane für Jubelrufe und stehende Ovationen. Viele Fans, darunter ein ganzer Fanclub, waren extra angereist, um ihren Star zu feiern. Mit ihrer sympathischen Art sprach sie die Zuschauer an und forderte sie auf, den Alltag für ein paar vergnügliche Augenblicke hinter sich zu lassen. Während ihres Auftrittes mischte sie sich immer wieder ins Publikum und strömte Herzlichkeit und Lebensfreude aus, was bei ihren Fans bestens ankam. Erst nach mehreren Zugaben konnte Marktmeister Roland Throm den Star von der Bühne verabschieden. Bild: Marco Hellinger

