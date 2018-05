Lkw prallte auf verunglückten Audi

Anzeige

Boxberg.Kurz nach dem Unfall eines 52-Jährigen mit seinem Audi auf der Autobahn 81 bei Boxberg hat sich an derselben Stelle die Kollision eines Lkw mit einem Pkw ereignet. Gegen 8.45 Uhr war der 52-Jährige am Montag bei starkem Regen zwischen den Autobahnausfahrten Boxberg und Ahorn in Fahrtrichtung Würzburg unterwegs. Aufgrund von unangepasster Geschwindigkeit kam der Audi des Mannes nach rechts von der Fahrbahn ab. Von den Leitplanken abgewiesen, schleuderte das Fahrzeug 100 Meter weiter und blieb auf dem Strandstreifen stehen. Der 52-Jährige zog sich bei dem Unfall keine Verletzungen zu und verließ den Wagen.

Als ein 50-jähriger Lkw-Fahrer wegen der Trümmerteile des verunfallten Audis auf die linke Fahrspur wechseln wollte, kam es zu einer Berührung des Lkw mit einem anderen Pkw. Dessen 49-jähriger Fahrer war gerade dabei, den Laster zu überholen. Er konnte nicht mehr abbremsen und fuhr auf den vorausfahrenden Truck auf.

Der Lkw drehte sich und stieß dann mit dem bereits vorher verunfallten Audi zusammen. Dann kam er zum Stillstand. Der 50-jährige Lkw-Fahrer und seine 30- und 37-jährigen Mitfahrer zogen sich leichte Verletzungen zu.