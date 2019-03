Mac Frayman live zu erleben

Pülfringen.Gitarrist Mac Frayman gastiert am Samstag, 23. März, in Raldys Wirtshaus in Pülfringen im Rahmen einer „Irish-Party“ live in Raldys Wirtshaus.

Wer kennt ihn nicht, den langjährigen Freund und treuen „Hausmusiker“, den Singer/Songwriter Mac Frayman. Das Gitarrenspiel, der „Mac-Style“ beeindruckt durch außergewöhnliche und ausgefeilte Spieltechnik. Zusammen mit Mundharmonika und seiner Stimme kreiert er so einen speziellen Sound!

Mac’s Konzerte sind immer individuell, werden auf jedes Publikum spontan vor Ort abgestimmt. „Ich mag die laut feiernden Mitsinger genauso wie ich die gespannt lauschenden Zuhörer mag.“

Und er hat auch für jede Vorliebe etwas dabei . . .

Das Konzert beginnt circa um 20.30 Uhr, Einlass ist um 17 Uhr.

