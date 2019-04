Mann griff in die Kasse

Königheim.Ein dreister Dieb griff am Donnerstag in die Kasse eines Supermarkts in der Straße Breitenflur in Königheim als er seinen Einkauf bezahlte. Bereits am Dienstag kam es zu einem gleichgelagerten Fall in Buchen. Während des Bezahlvorganges von lediglich einem Getränk, griff der Mann beim Öffnen der Kasse hinein und entnahm ein Bündel Geldscheine. Danach flüchtete der Dieb aus dem Markt in Richtung Rapsäcker. Mehrere Streifenwagenbesatzungen nahmen sofort die Verfolgung auf und fahndeten nach dem Unbekannten. In der Nähe einer Kläranlage konnten Beamte einen Mann sichten, auf welchen die Beschreibung passte. Dieser ergriff sofort die Flucht und rannte davon. Nach wenigen Metern konnten die Beamten den Mann einholen und vorläufig festnehmen. Der 25-jährige Mann zeigte sich sofort geständig und räumte den Diebstahl ein.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 27.04.2019