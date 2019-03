Maria Magdalena steht im Fokus

lengenrieden.Ein besonderer Gottesdienst findet am morgigen Sonntag um 10 Uhr in der evangelischen Kirche Lengenrieden statt: „Gudrun Reinheimer begegnet Maria Magdalena“.

Während die Männer an Karfreitag flohen und am Ostermorgen einfach wieder heimgingen, harrte Maria Magdalena beim sterbenden Jesus aus und war die erste Zeugin der Auferstehung: Maria Magdalena, eine starke Frau. Sie gehört wie Phoebe, Junia und Lydia zu den Frauengestalten im Frühchristentum, die in der von Männern dominierten Kirche zum Verschwinden gebracht wurden. Aus Maria Magdalena, der wichtigsten Jüngerin Jesu, wurde in der kirchlichen Legende eine reuige Sünderin. Zum Aufbruch der Jesus-Bewegung gehörten Männer wie Frauen gleichberechtigt.

Nun kehrt Maria Magdalena als starke Frau zurück – in der schöpferischen Gestaltung der Künstlerin Gudrun Reinheimer, die einen Bilderzyklus zu Maria Magdalena gemalt hat und zwei Bilder in den Gottesdienst mitbringt.

Die Gläubigen sollen in den sensiblen und kraftvollen Bildern und in den biblischen Erzählungen dem Phänomen Maria Magdalena auf die Spur kommen. Die Künstlerin will damit eine verdrängte Dimension des Christentums wieder entdecken. wahe

