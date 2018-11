Boxberg.Die hsp mit ihren 180 Mitarbeitern im In- und Ausland hat ihren Stammsitz in Boxberg und will nun auch im chinesischen Markt Fuß fassen. Weitere Standorte in den USA, Rumänien und Mexiko deckten bisher das Angebot in Europa und auf dem amerikanischen Kontinent ab. Das Unternehmen, tätig in den Bereichen Anlagenstahlbau, Engineering und Schlosserei, fertigt und montiert für Premium-Hersteller aus der Automobilindustrie, der Luft- & Raumfahrt, sowie der Lebensmittelindustrie.

Nun wagt man den nächsten Schritt und erschließt sich einen neuen Kontinent. Mit Hilfe des in Nanjing ansässigen bw-i wurde der der Markteinstieg in China bewältigt. Durch die seit 1986 bestehende Partnerschaft zwischen dem Bundesland Baden-Württemberg und der Provinz Jiangsu bekommt die hsp die Möglichkeit, auf die enorme Nachfrage aus dem asiatischen Raum mit ihren innovativen Produkten zu reagieren. Lei Zhang und Steffen Tomac haben als verantwortliche Mitarbeiter einen großen Teil dieses Markteintrittes mitgeplant und erfolgreich umgesetzt.

Die Geschäftsführer Torsten und Bodo Hösker sind zufrieden. Sie sprechen von „einem weiteren Meilenstein auf dem Weg der weltweiten Markterschließung“. pm

