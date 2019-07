Maßnahme kommt voran

Schweigern.Die Wohnumfeldmaßnahme in der Neuen Straße und Schulstraße in Schweigern geht zügig voran. Im ersten Bauabschnitt der Neuen Straße wurden bereits die Rabatte für die Gehwege gesetzt. In Kürze wird der erste Bereich von der Bahnhofstraße bis zur Mitte der Neuen Straße mit der ersten Schwarzdecke versehen. Im Anschluss geht es weiter von Mitte bis Ende der Neuen Straße bis zur Einmündung an der Grundschule, bevor dann nach den Ferien die Bauarbeiten in der Schulstraße beginnen. Insgesamt hat die komplette Baumaßnahme eine Länge von 700 Meter und wird bis Ende des Jahres abgeschlossen sein. Bild: Klaus Henner

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 20.07.2019