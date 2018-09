Mathematische Fähigkeiten fördern

Die Realschule Boxberg ist als Modellschule für „Mathe macht stark“ auserkoren worden. Die Bewerbung war somit erfolgreich.

Boxberg. Im vergangenen Schuljahr hatte sich die Realschule Boxberg für das Förderprogramm „Mathe macht stark“ beworben und erhielt bereits vor den Sommerferien die frohe Botschaft, dass sie als Teilnehmer des Modellversuchs des Landes Baden- Württemberg ausgewählt wurde.

Das Konzept entstand am Institut für Qualitätsentwicklung an Schulen in Schleswig-Holstein und wurde vom Land übernommen. Das Programm wird zudem vom Hector-Institut für Empirische Bildungsforschung in Tübingen wissenschaftlich begleitet. Die entsprechenden Schülermaterialien wurden den Schülern durch das Kultusministerium frei zur Verfügung gestellt und jetzt übergeben, um diese im Fach Mathematik in besonderem Maße zu stärken.

Individuelle Unterstützung

Bereits ab Klassenstufe fünf erhalten die Schüler hierzu eine intensive, individuelle Unterstützung im Fach Mathematik. Der Modellversuch läuft drei Jahre. Die Leistungsentwicklung der Kinder wird dabei anhand von diagnostischen Testverfahren wie in den Lernstanderhebungen festgestellt, aber auch anhand von Schülerfragebogen genau beobachtet, um später wissenschaftliche Ergebnisse für die Qualitätsentwicklung an Schulen abzuleiten.

Das Förderprogramm wird im Unterricht umgesetzt. Jedoch entstehen auch zusätzliche Angebote, die auf freiwilliger Basis genutzt werden können. Die Themen sind dabei sehr vielfältig: Rechnen im Alltag, Flächen und Körper, Brüche, Messen und Prozentrechnen sind jedoch alles Themen, die einen Alltagsbezug aufweisen und auf den Grundvorstellungen der Mathematik aufbauen.

Auch die Lehrer werden für die Förderung in Fortbildungen besonders geschult. Sie erhalten Anleitungen für die neue Arbeitsweise und den Umgang mit den entsprechenden Fördermaterialien.

Sie beobachten verstärkt die Schüler, um deren Lernstand zu analysieren und um individuelle Lernprozesse zu initiieren. So entstehen individuelle Lernpläne für die einzelnen Schüler.

Mit der Teilnahme am Modellversuch des Landes Baden-Württemberg erhofft sich die Realschule Boxberg, den Schülern eine besondere Förderung im Fach Mathematik zukommen lassen zu können und trägt damit gleichzeitig zur Qualitätsentwicklung des Bildungswesens im Land bei. rsbo

