Mauern als Lärmschutz an der Bahnlinie wären wie die Faust aufs Auge

3. Baumaßnahmen an Bahnstrecke und Häusern.

4. Als Sonderfall bei uns: haltende Personenzüge. Nicht Eilzüge, die durchs Umpfertal jagen, sondern Nahverkehrszüge, die stündlich an allen Stationen halten; dadurch wird die Zahl der Güterzüge gebremst. Was schlägt die Bahn konkret vor? Lärmschutz an Häusern und Schutzwände. Den Lärmschutz an Häusern begrüße ich. Hier kann jeder für sich entscheiden. Bei den Mauern dagegen frag ich mich: Brauchen wir das?

In Wölchingen wohne ich 50 Meter von der Bahnlinie entfernt. Ich kann jeden Zug hören. Wenn ich aus dem Haus gehe, blicke ich auf 200 Meter Bahnlinie. Die Strecke liegt in der Landschaft – ein schöner Anblick. Garten, Acker, Wiese, dann Schienen, dahinter Böschung und Westerberg. Ich sehe die blühende Landschaft im Wechsel der Jahreszeiten. Brauche ich hier eine Mauer? Eine drei Meter hohe Wand, die mir die lebendige Landschaft zusperrt? Nein, die brauche ich nicht, die will ich nicht! Und meine Nachbarn auch nicht!

Manchmal gehe ich ganz nah an die Schienen. Da spürst du den Fahrtwind der Züge. Ich sehe Personenzüge, da denke ich: Die könnten auch bei uns halten. Aber wann setzen wir uns dafür ein? Auf die Deutsche Bahn brauchen wir nicht zu warten.

Nicht auf das Land – nicht auf den Kreis. Wir vor Ort sollten aktiver werden! Zum Beispiel: Bürgerversammlung für mehr haltende Züge! Auch in Unterschüpf ist Lärmschutz geplant. Unterschüpf hat großes touristisches Potenzial: der Weinbau, die Kirchen, das Wasserschloss, die vielen Fachwerkhäuser. Es liegt in lieblicher Landschaft, wo der Schüpfbach ins Umpfertal mündet. Genau hier schlagen die Planer der Bahn eine Mauer vor. Hoch oben an der Schienen-Oberkante. Fast ein Kilometer lang und 2,5 Meter hoch. Eine Mauer ist hier fehl am Platz. Sie stört beim Blick von der Bundesstraße nach Schüpf – und stört beim Blick von Unterschüpf hinaus.

In Schweigern ist ebenso Lärmschutz geplant. Schweigern hat ein schönes Neubaugebiet – das beliebteste in ganz Boxberg. Deshalb läuft heute die Bahnlinie mitten durch den Ort. Der ideale Punkt, um Züge halten zu lassen. Genau hier schlägt die Bahn Mauern vor. Nicht neue Bahnsteige, sondern Mauern! Zusammen ein Kilometer lang und 2,5 und drei Meter hoch. Solche Wände, das sind Vorschläge für Städte. In der Stadt gibt es viele Mauern – da kommt es auf eine mehr oder weniger nicht an. Wir aber, wir leben auf dem flachen Land. Auch für den Tourismus sind Wände kein Gewinn.

Dieses Jahr führe ich Gruppen auf den Spuren der Eisenbahngeschichte. Anlass ist das 150. Jubiläum der Taubertalbahn. Wir wandern links und rechts entlang der Bahn, ganz nah an den Gleisen. Es ist ein schönes Erlebnis, die Züge in der Landschaft hautnah zu sehen. Mauern wären hier wie die Faust aufs Auge. Wenn ich ins Taubertal schaue, da halten Züge an jeder Station. Es gibt extra Radwanderzüge. Warum nicht im Umpfertal? In Niklashausen hat man letztes Jahr den Bahnsteig für eine halbe Million Euro modernisiert! Niklashausen hat knapp 400 Einwohner. Unterschüpf hat doppelt so viel Einwohner, Schweigern um die 1000, Boxberg-Wölchingen über 2000. Warum sollten nicht auch hier stündlich Züge halten? Fragen, die man am 9. März in der Pfarrscheune Lauda stellen kann: bei der dortigen Tagung zum Schienenverkehr im ländlichen Raum.

