Mausohr und Abendsegler gehen auf Beutezug

Boxberg.Bei der 22. Internationalen „Batnight“ am Wochenende, 25. und 26. August, können Interessierte auf verschiedenen Veranstaltungen Fledermäuse in der Dämmerung beobachten. NABU-Aktive im Südwesten informieren zur „Batnight“ über die Welt der Fledermäuse und erklären, was für den Erhalt ihrer Lebensräume notwendig ist. Bereits am heutigen Freitagabend stehen in Boxberg, Schwetzingen, Bad Buchau, Meckesheim und Konstanz Führungen auf dem Programm.

Die Boxberger Nabu-Jugend wird sich im Rahmen des Ferienprogramms mit Thema beschäftigen. Treffpunkt ist um16 Uhr in Wölchingen an der Nabu-Scheune.

Artenvielfalt erleben

Am morgigen Samstag gibt es eine Fledermausnacht in Heidelberg und Haigerloch, in Mannheim-Käfertal wird eine Fledermausexkursion mit Ultraschalldetektoren angeboten. Am Sonntag, 26. August, steht dann die Gaildorfer Fledermausnacht an.

In Baden-Württemberg sind 20 der 25 in Deutschland bekannten Arten wirklich heimisch, drei weitere Arten überwintern gelegentlich im Südwesten. „Manche von ihnen leben weitgehend im Verborgenen, so dass über die Bestände wenig bekannt ist. Häufig teilen sich verschiedene Arten einen Jagdraum, in dem sie unterschiedliche Insekten fangen“, erklärt NABU-Fledermausexpertin Ingrid Kaipf. Einige der fünf häufigsten Arten sind Zwerg- und Wasserfledermaus, Großes Mausohr, Kleine Bartfledermaus sowie der Große Abendsegler.

Geflügelte Untermieter

Viele der heimischen Arten finden Quartiere an und in Gebäuden. Die so genannten spaltenbewohnenden Fledermäuse lassen sich in Lüftungsschlitzen im Mauerwerk und in Fugen nieder, sie leben hinter Fassadenplatten, in Rollladenkästen oder hinter Blechverkleidungen.

Die Stadt bietet viele Möglichkeiten, Ersatz für natürliche Quartiere wie Felsspalten oder abstehende Rinde zu finden. Doch die unbedachte Modernisierung von Fassaden und Dächern zerstört wichtige Fledermausquartiere.

Deshalb müssen frühzeitig Ersatz- oder Erhaltungsmaßnahmen geplant und an gleicher Stelle umgesetzt werden.

Heimische Arten bedroht

Hauptursache für die Gefährdung der heimischen Fledermausarten ist der Verlust von geeigneten Lebensräumen. Alte Bäume, die in ihren Höhlen und Ritzen Unterschlupf gewähren, verschwinden zunehmend. Fugen und Spalten an Gebäuden werden häufig ersatzlos wegsaniert.

Hinzu kommt der Einsatz von Pestiziden. Diese sind eine Ursache für das Insektensterben. Pestizide zerstören somit die Nahrungsgrundlage der Fledermäuse und vergiften die Tiere über die Nahrungskette. Negative Auswirkungen auf unsere Fledermausbestände sind daher nicht auszuschließen.

Mehr Bewusstsein schaffen

Die 22. Internationale „Batnight“ findet am 25./26. August in mehr als 35 Ländern statt. In Deutschland lädt der NABU bereits seit 1997 ein, um auf die Bedrohung der Fledermäuse aufmerksam zu machen. Viele der 20 im Südwesten heimischen Arten sind gefährdet oder vom Aussterben bedroht.

In den 1950er Jahren sind die Bestände dramatisch zurückgegangen. Insektizide wie DDT und Lindan, der Einsatz von PCB und der Verlust natürlicher Lebensräume waren Ursachen. nabu

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 24.08.2018