Maxim Kowalew Kosaken in Wölchingen

Anzeige

Wölchingen.Die Maxim Kowalew Don Kosaken kommen zu einem festlichen Konzert am 9. März um 19 Uhr in den Frankendom nach Wölchingen. Der Chor wird russisch-orthodoxe Kirchengesänge sowie Volksweisen und Balladen zu Gehör bringen. Anknüpfend an die Tradition der großen alten Kosaken-Chöre zeichnet sich der Chor durch seine Disziplin aus, die er dem musikalischen Gesamtleiter Maxim Kowalew zu verdanken hat. Auch im neuen Programm fehlen Wunschtitel wie „Abendglocken“, „Stenka Rasin“ oder „Marusja“ nicht. Eintrittskarten gibt es in den Kundenforen der FN. Bild: Agentur