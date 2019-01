Mitautorin für Weltgebetstagsordnung

Main-Tauber-Kreis.Wer das Land Slowenien, das ehemals ein Teil Jugoslawien war und 2004 der EU beigetreten ist, näher kennen lernen möchte, wird am Donnerstag, 24. Januar Interessantes erfahren. Eine so große landschaftliche Vielfalt auf so kleinem Raum gibt es in kaum einem anderen Staat der EU.

Zum Kulturabend der Evangelischen Erwachsenenbildung Odenwald-Tauber kommt als Referentin Vera Lamut, die direkt aus der Hauptstadt Ljubljana anreist und Mitautorin der Ordnung des Weltgebetstages ist.

Liturgie des Weltgebetstags

Umrahmt wird der Abend von einigen Liedern aus der Liturgie des Weltgebetstags, dargeboten von einem kleinen Frauenchor unter der Leitung von Christiane Weber. Einige Paare aus der Volkstanzgruppe Uiffingen präsentieren passende Tänze. Kleine kulinarische Kostproben runden den Abend ab.

Familie Frank aus Assamstadt wird außerdem mit Angeboten aus dem Weltladen den Abend bereichern.

Der Kulturabend findet im evangelischen Gemeindehaus in Boxberg statt und beginnt um 19.30 Uhr. Alle Interessierten sind willkommen.

