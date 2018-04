Mitbegründer der Schüpfer Weintage

Anzeige

Unterschüpf.Als langjähriger Kommunalpolitiker und engagierter Winzer hat sich Kurt Hohstadt in seiner Heimatgemeinde einen Namen gemacht. Nun ist er im Alter von 84 Jahren gestorben.

Hohstadt war ein Schüpfer Urgestein. Am 29. Dezember 1933 geboren, ist er seiner Heimatgemeinde stets treu geblieben. Und er hat sich für seine Mitbürger engagiert. Bereits 1962, mit erst 29 Jahren, gehörte er dem Gemeinderat des damals noch selbstständigen Orts Unterschüpf an. Mit der Gemeindereform kümmerte er sich als Stadtrat für die Belange Boxbergs. Bis 1989 gehörte er dem Gremium an.

Die Geschicke Unterschüpfs lagen weiterhin in seinen Händen. Von 1974 bis 1999 fungierte er als Ortsvorsteher. In diese Zeit fielen der Bau des Kinderspielplatzes und der Leichenhalle, die mit viel Eigeninitiative der Bürger umgesetzt worden sind. Auch für die Erschließung von Baugebieten und die Renovierung des Wasserschlosses setzte er sich tatkräftig ein.