Modeboutique eröffnet

Boxberg.Für Fatma Tunga (Zweite von rechts), Inhaberin von friseurfatma Boxberg, ging ein großer Herzenswunsch in Erfüllung. Sie erweiterte ihren Salon mit einer kleinen, aber feinen Boutique, mit trendiger ausgefallener Mode, Taschen und Schmuck. Es wurde im Salon ein Raum umgebaut und mit viel Liebe zum Detail eingerichtet. Sehr großen Wert wurde auf die Vergabe der gesamten Umbauten an den örtlichen Handwerksbetrieben gelegt. Mit einer stimmungsvollen Party wurde die Boutique bei Livemusik eingeweiht. Fast 100 Gäste feierten bis spät in die Nacht. Es war ein rundum gelungenes Fest. Bild: Tunga

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 08.06.2019