Musik schafft besondere Verbindungen

Anzeige

Dachorganisation des Kreises

Der Musikverband Untermain ist die Dachorganisation der Musikkapellen des Landkreises Miltenberg, der Orchester verschiedener Gemeinden des angrenzenden Landkreises Aschaffenburg sowie der Vereine aus dem benachbarten Baden-Württemberg und Hessen.

Das Orchester bietet seinen Musikern die Möglichkeit, Werke der Ober- und Höchststufe zu erarbeiten. Ziel des Orchesters ist es, ein Aushängeschild des Musikverbandes Untermain zu sein, die Musiker an gehobene Literatur heranzuführen sowie das erarbeitete Wissen und die gesammelten Erfahrungen an die Musiker des Verbandes weiterzugeben.

Unter dem Motto „Musik verbindet uns“ treten beide Klangkörper gemeinsam in der Umpfertalhalle in Boxberg auf. Zudem bereichert die Jugendkapelle des Musikvereins Umpfertal das sehr abwechslungsreiche Konzert.

Die erste Hälfte des frühen Abends bestreitet das Jugendblasorchester des Musikverbandes Untermain unter der Leitung von Michael Köhler mit der Ouvertüre zur Oper „Wilhelm Tell“ von Rossini, gefolgt von „Dragon Fight“ von Otto M. Schwarz. Die Musik handelt hierbei von einer alten Sage aus den Liechtensteiner Alpen. Sie erzählt die Geschichte eines furchtbaren Drachens, der in einer Höhle über dem Dorf hauste, dessen Bevölkerung in ständiger Angst vor ihm lebte … bis ein Riese aus dem Dorf ihn mit List und Kraft besiegte, woraufhin Frieden und Wohlstand sich ausbreitete.

Die gelungene musikalische Nacherzählung der alten Sage verspricht ein spannendes Musikerlebnis! Mit einem perfekten Medley aller großer Gershwin-Klassiker – „The Symphonic Gershwin“ sowie dem „Root Beer Rag“ von Billy Joel endet der erste Teil des Konzertes.

Danach folgt die etwa 30-köpfige Jugendkapelle des Musikvereins Umpfertal unter anderem mit dem Konzertmarsch „The Washington Post“ von John Philip Sousa, „Song of Israel“ sowie dem „Ungarischen Tanz Nr. 5“ und dem „Tiger Rag“.

Das Große Blasorchester des Musikvereins Umpfertal eröffnet seinen musikalischen Teil des Abends mit dem tschechischen Marsch „Nas Velitel“ („Unser Präsident“) gefolgt von der sinfonischen Dichtung „Hamburg – Das Tor zur Welt“, meisterlich komponiert von Guido Rennert. Seine Tondichtung nimmt die Zuhörer mit auf eine musikalische Zeitreise durch die Geschichte der Elbmetropole – vom Mittelalter bis zur Neuzeit.

Gerade bei diesem Werk erleben die Besucher hochklassige symphonische Blasmusik in all ihren Facetten. Ein gleichermaßen beeindruckendes wie berührendes Klangerlebnis. So vielseitig wie diese Geschichte ist auch die etwa 24-minütige Komposition der Musik, wel-che Guido Rennert in nur acht Tagen geschrieben hat. Conga-Rhythmen eröffnen das Werk „Danzas Cubanas“ von Robert Sheldon, gefolgt von einem verführerischen Salsa. Den Abschluss bildet ein mitreißender Mambo. Das begeisternde Werk beinhaltet Solopassagen für Klavier, Posaune, Flöte und Trompete.

Fulminanter Schluss

Den fulminanten musikalischen Schluss bilden alle drei Orchester gemeinsam mit dem Marsch „Arsenal“ von Jan van der Roost, dem bekannten Lied „Nessaja“ von Peter Maffay sowie der Tauberfranken-Hymne von Guido Rennert. Der Eintritt zum Konzert ist frei. Konzertbeginn um 17 Uhr.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 16.03.2018