Musikalische Gegensätze harmonisch verbunden

Ein musikalischer Auftakt nach Maß gab es für die Konzertbesucher mit dem Klassiker „Südböhmische Polka“, bei dem die Kapelle gleich alle Register ihres Könnens zog. „Musik verbindet Menschen“ unter diesem Leitgedanken begrüßte die Vorsitzende des Musikvereins und Ortsvorsteherin Karin Körner die Gäste im Dorfgemeinschaftshaus. Einen besonderen Glückwunsch richtete sie an Klarinettistin Jana Hehn, die an diesem Abend ihren 17. Geburtstag feierte und von der Kapelle und den Gästen mit einem „Happy Birthsday to you“ beglückwünscht wurde.

Musik hören, erleben und verstehen, das bot dieser Konzertabend ganz besonders, denn die beiden Musikerinnen Jana Hehn und Joana Rieger verstanden es wieder ausgezeichnet durch das Programm zu führen und den Konzertbesuchern die einzelnen Konzertstücke mit ihren Komponisten, Textern, Interpreten und musikalischen Erfolgen vorzustellen.

Freude für Polkafreunde

Gleich ein zweites Blasmusikhighlight bot die Kapelle mit der „Borsika Polka“. Hierbei hatte Dirigent Frank Wagenblast den Dirigentenstab mit dem Mikro vertauscht und intonierte den Text in tschechischer Sprache. Eine echte Freude für Polkafreunde bot die sich anschließende von Peter Leitner komponierte faszinierend, schöne Polka „Polkafreude“. Dass man beim Musikverein Kupprichhausen auch breiten Raum für die moderne Blasmusik hat, kam bei dem Konzerttitel „80er Kult“ voll zur Geltung. Eine Musiktour durch bekannte Rock und Pop Hits wie „Skandal im Sperrbezirk“ der Spider Murphy Gang, „Ohne dich“ der Münchner Freiheit, Musik von Klaus Lage bis hin zu „Rock me Amadeus“ von Falco, bot alles was man sich von Rock- und Popmusik wünscht.

Stilvoll, harmonisch, durchsetzt mit rhythmischen Passagen die Polka „Von Freund zu Freund“ bei der Katja Lauf-Wagenblast und Dieter Zimmermann mit ihren Tenorhörnern das Eingangssolo übernahmen. Was moderne Blasmusik bieten kann, wurde zum Abschluss des ersten Musikteils an diesem Abend mit dem Rock-Song „Baker Street“ von Gerry Rafferty deutlich, wobei Saxofonistin Carolin Herm das Solo- übernahm. Ein mitreißender erster Teil der vom Publikum stets mit großem Beifall honoriert wurde.

Nicht weniger spannend der zweite Teil dieses Konzertabends. Bereits bei den beiden ersten Musiktiteln wurde das Spannungsfeld zwischen klassischer und moderner Blasmusik deutlich. „Mein bester Freund“ ein klassischer Blasmusiktitel bei dem Frank Wagenblast und Nachwuchssängerin Jana Hehn im Gesangsduett die Stimmung dieses Liedes sehr eindrucksvoll interpretierten. Modern wurde es aber wieder bei dem nächsten Titel „Coldplay Classics“, einem Pop-Rock Medley mit den Titeln „ Clocks“, „Paradise“ und „Viva la Vida“.

Träume weckten die Musikerinnen und Musiker mit ihrer „Fernweh-Polka“, wobei darin die böhmischen Klänge unüberhörbar waren.

Ganz anders der für Helene Fischer komponierte Titel „Flieger“ der an diesem Abend von Theresa Hellinger gekonnt gesanglich interpretiert wurde und einen echten Beifallssturm in der Halle auslöste. Kuschelig warm wurde es, zu mindestens musikalisch, bei der Kuschel-Polka die von Frank Wagenblast und Jana Hehn gesanglich begleitet wurde.

Rockigere Töne

War es hier kuschelig, so war bei dem sich anschließenden Rocktitel „Don‘t stop believin“ wieder moderne Blasmusik zu hören, die an die Kapelle höchste Anforderungen stellte. Ein besonderes Highlight bot die Kapelle an diesem Abend mit der Polka „Hinter der Garage“, wobei die Showeinlage der Tirolerin mit dem Tiroler Buam wieder eine mit Humor gewürzte Stimmungsrakete war.

Doch auch dieser Konzertabend fand zum Abschluss wieder eine ganz besondere musikalische und choreographische Überraschung, bei der das Publikum mit eingebunden wurde. Über den Saal verteilt positionierten sich die Tenorhornspieler, Wunderkerzen wurden entzündet und im abgedunkelten, nur vom sprühenden Glanz der Wunderkerzen erhellten Dorfgemeinschaftshaus erklang in stimmungsvollem Ambiente die Polka „Böhmische Sterne“ des Komponisten Michael Kuhn.

Langer Schlussapplaus

Rauschender Beifall zum Ende war der verdiente Lohn für diesen beeindruckenden Konzertabend, der, wie es der Konzerttitel „Polkafreude vs. Moderne Blasmusik“ versprochen hatte, mitreißende Blasmusik für Freunde der Klassik und der Moderne bot. Verschiedene Stilrichtungen sind kein Widerspruch jedoch eine große Herausforderung an Dirigent und Kapelle. Eine großartige Leistung der Musikerinnen und Musiker mit ihrem Dirigenten Frank Wagenblast, die bewiesen haben, dass auch ein Musikverein aus einem kleinen Dorf Großes leisten kann.

Dank sagte auch Vorsitzende Karin Körner an die Akteure für diesen mitreisenden Konzertabend. Doch ohne die vom Publikum geforderte Zugabe konnte auch dieser Konzertabend nicht zu Ende gehen. „Ein neuer Tag wird dann erst schön, wenn alle Menschen sich gut verstehn!“, mit diesem Text der „Slavonicke Polka“ bedankten sich die Musikerinnen und Musiker bei ihrem Publikum, verbunden mit dem Wunsch auf ein Wiedersehen.

Den würdigen Schlusspunkt setzten Kapelle und Gäste mit dem „Badner Lied“. prewe

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 28.03.2018