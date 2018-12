Boxberg.Für besinnliche Stimmung in der Vorweihnachtszeit sorgten wieder die Boxberger Realschüler. Unter der Leitung von Rektorin Andrea Fürle führten die Chöre, Schauspieler und Musiker zwei beeindruckende Weihnachtskonzerte auf.

Bei den Konzerten begrüßte nach der Eröffnung durch die Chöre und Blechbläser Pfarrer Philipp Hocher in Wölchingen und Pfarrgemeinderätin Stranz in Schweigern die Gemeinde und leitete zum Krippenspiel über.

In diesem Jahr führten die Schülerinnen und Schüler der 5. und 6. Klasse das Stück „Ein Friedenslicht reist um die Welt“ auf. Die Geschichte handelt von Rike und Svea, die gemeinsam mit ihrer Mutter Friedenslichter basteln.

Diese sollen, wie einst Gott mit dem Jesuskind den Frieden auf Erden brachte, die Menschen wieder daran erinnern, dass ein harmonisches Zusammenleben der Menschen von großer Bedeutung ist. Sie sollen aber auch Mut machen und Hoffnung bringen.

Deshalb reist jedes Jahr vor Weihnachten das Licht von Betlehem aus, getragen von Pfadfindern, um die Welt.

In der Pfadfindergruppe erfahren Rike, Svea und die anderen Kinder schließlich auch in Geschichten von Menschen, die in Not sind, von Obdachlosen, die Wärme und Zuneigung brauchen, von Flüchtlingen und von der Nachbarin Frau Rose, die um ihren verstorbenen Mann trauert.

Sie erfahren aber auch von Maria und Josef, die in der Heiligen Nacht vergebens nach einer Herberge suchen und schließlich im Stall von Bethlehem unterkommen. Am Ende beschließen die Kinder, den Hilfsbedürftigen aus den Geschichten ihre Friedenslichter zu bringen.

Chor und Bläsergruppe

Unterstützt wurde das Singspiel vom Ober- und Unterstufenchor. Gleich mehrere Stücke präsentierte im Anschluss auch die Bläsergruppe unter der Leitung von Andrea Fürle. Daraufhin folgten weitere Stücke des Oberstufenchores, der mit „Halleluja“ auch moderne Songs interpretierte. Auch der Lehrerchor beteiligte sich mit gleich drei Stücken, die vom Klassischen bis ins Moderne reichten.

Nach den Dankesworten von Rektorin Andrea Fürle, machten sich alle auf zum fulminanten Finale. Gemeinsam mit dem Publikum sangen Schüler und Lehrer bekannte Weihnachtslieder wie „Oh, du Fröhliche“ und „Fröhliche Weihnacht“.

Getreu dem Motto des Konzertes verteilten im Anschluss die Schülerinnen und Schüler für das Publikum Friedenslichter.

