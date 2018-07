Mutige und offene Schilderungen

Anzeige

So banal diese Worte zunächst klängen, so schön und Mut machend seien sie, betonte der Diakon weiter.

Dieses Motto Gottes für die Menschen sei eine Überschrift über alles was Gott mit den Menschen und für die Menschen will.

„Im Vertrauen darauf, dass man ihnen zuhört, berichten die dargestellten Menschen über ihre Erfahrungen auf der Flucht und in der neuen ‚Heimat‘. Mutig und offen schildern sie wer sie sind, warum sie fliehen mussten. Sie formulieren aber auch ihre Träume und Hoffnungen für die Zukunft. Diese Menschen tragen ihre Geschichten nicht vor sich her. Sie zeigen ihre Gesichter, was den anonymen Begriff ‚die Flüchtlinge‘ schwinden lässt und nahbarer macht.“, berichtet Daniel Gehrlein, Mitarbeiter des Diakonischen Werkes im Main-Tauber-Kreis und Mitinitiator der Ausstellung im Landkreis.

Gezeigt wird die Ausstellung noch bis 14. Juli in Kooperation mit und in der Kulturkirche in Unterschüpf, Tottenheimer Staße 13, Unterschüpf. Die Öffnungszeiten sind Donnerstag und Freitag: 18 bis 20 Uhr, Samstag: 9 bis 12 sowie 15 bis 17 Uhr. Besondere Begehungen und Führungen sind nach Vereinbarung möglich. Kontakt über das evangelische Pfarramt Unterschüpf, Telefon: 07930/367, oder Daniel Gehrlein, Telefon 0171/9122586, E-Mail: daniel.gehrlein@diakonie.ekiba.de.

