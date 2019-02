Mutmaßlichen Einbrecher erwischt

Uiffingen.Eine sofort eingeleitete Fahndung nach einem mutmaßlichen Einbrecher am Dienstagvormittag, ab 10.30 Uhr, verlief erfolgreich. Der Betreiber eines Ladens in der Uiffinger Straße traf in seinem Wohnhaus einen Mann an. Dieser hatte sich offenbar unbemerkt durch eine Nebeneingangstür vom Hof des Anwesens aus ins Haus geschlichen.

Zunächst wollte der Besitzer den Mann festhalten. Dieser riss sich jedoch los, schlug den 53-Jährigen ins Gesicht und flüchtete.

Die Polizei setzte zur Fahndung nach dem Mann mehrere Streifen und einen Hubschrauber ein. Der Tatverdächtige stellte sich gegen 11.30 Uhr selbst bei der Polizei. Angeblich wollte der 55-Jährige im Geschäft des Geschädigten einkaufen, traf dort niemanden an und wollte dann im Wohnhaus nach den Betreibern suchen.

Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 28.02.2019