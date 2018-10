Nachkriegswirren mit Überraschungen

Kupprichhausen.Die Spannung steigt und die Proben bei den Theaterfreunden „Kubaner Szene“ laufen wieder auf Hochtouren, denn am Samstag, 3. November, um 19.30 Uhr ist im Dorfgemeinschaftshaus Premiere für die Theatersaison 2018. Das Theaterteam um Textbuchautor und Regisseur Jörg Appel hat den passenden Theaterstoff gefunden, um den Theaterfreunden der „Kubaner Szene“ wieder mehr als zwei Stunden Theaterspannung zu bieten. Schon der Titel des Stücks „Zum Erben muss erst einer sterben“ lässt erahnen, dass wieder allerhand Spannung und dabei sicher auch manch Kurioses mit im Spiel ist.

Entstanden ist das Stück nach den Ideen der Theaterfreunde, die Jörg Appel als Textbuchautor und Regisseur wieder mit viel Liebe zum Detail und dem ihm eigenen Pointenreichtum wirkungsvoll in Szene gesetzt hat. Und wie man es schon aus den Aufführungen des vergangenen Jahrzehnts kennt, steht „Kuba“ mit seinem Lokalgeschehen dabei wieder im Mittelpunkt.

Viele Ungereimtheiten

Doch nicht ganz, denn in diesem Jahr ist das Forsthaus am Ahornhof der Ort des Geschehens. Die ganze Geschichte spielt sich in der Nachkriegszeit, zu Beginn der 50er Jahre, ab. Dass die Kriegswirren und ihre Folgen auch im Forsthaus nicht spurlos vorüber gingen, ist naheliegend. So manche Überraschung tut sich auf, als die angebliche Ehefrau von Egon, dem verschollenen Bruder von Förster Heinrich, im Forsthaus auftaucht und ihre Erbansprüche geltend macht.

Doch da gibt es Ungereimtheiten, die zu gar manchen Zweifeln Anlass geben. Ob diese Zweifel von Förster Heinrich berechtigt sind? Man wird es am Ende des Theaterabends wissen. Eine spannende Geschichte mit manchen Überraschungen erwartet wieder die Theatergäste bei diesem Theaterabend im Dorfgemeinschaftshaus Kupprichhausen, bei dem aber auch der Humor nicht zu kurz kommt.

Vor Theaterbeginn und in den Pausen sorgt der Musikverein Kupprichhausen für das leibliche Wohl der Gäste.

Die Aufführungstermine sind jeweils im Dorfgemeinschaftshaus in Kupprichhausen: Samstag, 3. November, um 19.30 Uhr, Sonntag, 4. November, um 18.30 Uhr, Samstag, 10. November, um 20 Uhr, Sonntag, 11. November, um 18.30 Uhr.

Der Kartenvorverkauf mit Kaffee und Kuchen startet am morgigen Sonntag von 15 Uhr bis 17 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus in Kupprichhausen. Ein Eintrag in die Liste ist bereits ab 14.50 Uhr möglich.

Danach gibt es Karten bei Familie Hehn, Telefon 07930/ 993052, sowie an der Abendkasse. prewe

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 20.10.2018