Nachwuchs brachte Saal zum Beben

Boxberg.War es am Samstagabend der große närrische Narrhalla-Unterhaltungsabend, der die Umpfertalhalle zum Beben brachte, so war es am Sonntagnachmittag der Narrennachwuchs der Umpfertalmetropole, die zusammen mit ihren Eltern, Omas, Opas Freunden und Bekannten die Halle bis zum letzten Platz füllten. Es herrschte Hochbetrieb in der Narrenhochburg. Zwischenzeitlich hat sich die Kinderfaschingssitzung zu einem Anziehungsmagneten entwickelt. Nicht ohne Grund, denn der Narrhallanachwuchs hat ein Programm aufgeboten, das keine Wünsche offen lässt.

Gleich ihren großen Vorbildern marschierte der Jugendelferrat, angeführt von der Garde der Roten Minifunken, mit den Gästen auf die Bühne, wo Sarah Chrzan als bewährte Sitzungspräsidentin in humorvollen Reimen die Gäste sowie die großen und kleinen Narrenfreunde begrüßte.

Das bunte Unterhaltungsprogramm eröffneten die roten Minifunken mit ihrem gekonnten Gardetanz schwungvoll. Auch beim anschließenden Wettbewerb, dem Schaumkopfessen, war der Andrang groß. Gab es doch dabei so einiges an Preisen zu gewinnen.

Von Fröschen und Kröten

Lustig und heiter ging es mit den grasgrünen Fröschen der kleinen Dainbacher Power Girls weiter. Nachdem die Silberfunken mit ihrem Gardetanz begeisterten, waren es die Tanzmäuse aus Königshofen, die als tanzende Würmer ihr Können zeigten. Weiter ging es mit dem lustigen Spiel „Die Reise nach Jerusalem“, nachdem die beiden Narrhalla Tanzmariechen Ayla Korkut und Fe Kohler einmal mehr ihr tänzerisches Können auf die Narrhallabühnenbretter zauberten und die Narrenschar begeisterten.

Schon etwas kämpferischer zeigte sich das Mittelalter der Dainbacher PowerGirls bei ihrer Showtanzführung unter dem Motto „Boxen“. Da ging es bei der Juniorgarde der Bischemer Kröten etwas zarter zu, denn sie meinten: „Küss die Kröte.“

Aus Eubigheim waren die Cowboys und Indianer in die Umpfertalmetropole gekommen und aus der Römerstadt Osterburken die Blauen Funken, die meinten „Genießt eure gemeinsame Zeit“.

Mitreißende Tänze

Und da war noch die große Schar von listigen Elfen von der NG Lauda im Elwetritscheland, die als Musketiere die Narrenbühne eroberten. Auch die Kalrobikids aus Igersheim zeigten mit ihrem Showtanz „Helden der Kindheit“, dass kleine Narren auch ganz groß sein können.

Nach einer kurzen Spielpause waren es dann die Schwachemer Dance Girls die ihre „Filmmusik“ tänzerisch auf die Bühne zauberten. Ganz schön bunt wurde es bei der Tanzgruppe aus Walldürn, die das „Zusammenspiel der Farben“ in Musik und Tanz präsentierten.

Große Begeisterung herrschte im Saal, als Tanzmariechen Hannah Bier aus Königshofen mit ihrem Solotanz über die Narrhallabühne wirbelte.

Ganz schön „Pink“ war die Narrenbühne, als die Tanzgruppe aus Grünsfeld mit ihren Showtanz „Think Pink“ den Narrennachwuchs und Gäste begeisterten. Jubel, Trubel, Heiterkeit herrschte auch auf der Bühne, als die Strumpfkäppli mit ihrer „verrückten Jahrmarktsorgel“ den Saal so richtig in Schwung brachten.

Viele Höhepunkte

„Mensch ärgere Dich nicht“ meinten die Nachwuchstänzerinnen der Tauberbischofsheimer Kinder-Garde bei ihrer Tanzshow, bevor die Grünsfelder Tanzgruppe mit ihrem Showtanz „Der Biber kehrt zurück“ das Ende dieser abwechslungsreichen und mit vielen Höhepunkten bestückten Jugendsitzung der Boxberger Narrhalla einläuteten.

Sarah Chrzan, die als Jugend-Sitzungspräsidentin stets alles im Griff hatte und die zahlreichen Programmpunkte sicher und gekonnt moderierte, versammelte nach mehr als drei Stunden närrischem Programm, die Akteure zum großen Finale auf der Bühne, die kaum mehr Platz bot. Sie bedankte sich bei allen großen und kleinen Mitwirkenden, den Helferinnen und Helfern vor, auf und hinter der Bühne für ihren Einsatz mit einem dreifachen „Elwetritsche spring nei“. prewe

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 19.02.2019