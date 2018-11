Grünsfeld.Die letzte Ausstellung in diesem Jahr widmet die Galerie Kirchner in Grünsfeld einem Vertreter der konkreten Kunst, dem Grafiker und Maler Wlodzimierz (kurz, Wlodek) Szwed aus Schorndorf. Er ist einer der Künstler, dessen bildnerische Entwicklung man sehr gerne verfolgt. Man erkennt seinen Erfindungsreichtum, staunt über seine „Farbräume“ und fragt sich nach dem Geheimnis, wie Wlodek Szwed seine Bilder und Bildobjekte entstehen lässt. Aus diesen Gründen bieten die Galeristen dem Künstler jetzt zum vierten Mal die Gelegenheit, seine Arbeiten dem interessierten Publikum zu zeigen.

Künstler, die man der konkreten Kunst zuordnen kann, wollen nicht ihre Umwelt abbilden oder in irgendeiner Weise abstrahiert wiedergeben. Sie erschaffen mit ihren bildnerischen Mitteln neue Bildwirklichkeiten. Wlodek Szwed zeichnet keine Landschaften und doch lässt sich eine gewisse Beziehung zur Landschaft nicht verleugnen, Landschaft als Fragment, nur ein Stück, nur ein Horizont. Er ist kein Architekt, obwohl er in seiner polnischen Heimat Krakau Architektur studiert hat. Es geht auch um Raum in seinen Arbeiten, seine Gebilde sind nicht der Natur nachempfunden, sondern vielmehr durchdachte Raumkompositionen und genau wie bei der Architektur oder bei Skulpturen entstehen seine Bilder in intensiver Auseinandersetzung mit dem Licht.

Die vielschichtigen Qualitäten seiner Arbeiten können nur über die Bewegung des Betrachters erfahren werden. Er sollte beim Schauen bewusst mehrmals den Standort wechseln, denn die Grafiken reagieren extrem auf Lichtveränderungen.

Der Künstler ist eins mit seiner Arbeit. Wer sich mit auf eine faszinierende Seh-Reise durch die Ausstellung mit diesen neuen Arbeiten von Wlodek Szwed mitnehmen lassen will, kann dies an der Vernissage am Sonntag, 18. November, von 11 bis 13 Uhr tun. Die einführenden Worte zu den Arbeiten spricht die Journalistin Ursula Quast.

