Neue Wege mit „Entdeckerzeit“

Königheim.Neue Wege geht die Seelsorgeeinheit Königheim bei der Familiengottesdienstgestaltung: Am morgigen Sonntag um 10 Uhr findet die Premiere der „Entdeckerzeit –Unterwegs mit Jesus“ in der Königheimer Martinskirche statt. Bereits um 9 Uhr hat eine Spielstraße für Kinder in der Aula geöffnet.

Ziel ist es, mit visuellen Elementen und Musik, es ist immer eine Live-Band dabei, in der Entdeckerzeit die „Freude und Buntheit der besten Botschaft der Welt“ zu feiern. Lebendigkeit und Kreativität sind die Schlagworte, die die Entdeckerzeit prägen.

Die Heilige Messe wird aus der Perspektive der Kinder gedacht. In einem lebendigen Wort-Gottesdienstteil erleben die Kinder das Evangelium sozusagen „hautnah“ und setzen sich danach in altersgetrennten Kleingruppen damit auseinander. Die Kinder ab dem Kommunionalter erleben mit den Erwachsenen den Eucharistieteil.