Neues Feuerwehrfahrzeug für Windischbuch

Das neue Fahrzeug ist für sechs Personen geplant, mit einer Normalbeladung. Zusätzlich erwähnte Steinberger das Stromaggregat, Tauchpumpe und Löschschaum für Gefahrgüter. Vier Atemschutzgeräte sind auf dem 8,5-Tonner vorgesehen. Der neue Gesamtkommandant Harry Schroth ergänzte, dass das Auto in das Gesamtkonzept der Feuerwehr passe.

Bei einem Ernstfall in Windischbuch werden die Wehren aus Boxberg und Schweigern mitalarmiert. Auch bei einer Vergrößerung des Gewerbegebiets, die Elmar Burger nachfragte, sei man in der Lage, Brände zu bekämpfen und technische Hilfe zu leisten.

„Das alte Fahrzeug ist 22 Jahre alt und dringend erneuerungsbedürftig“, betonte Kremer. 210 457 Euro soll das MLF kosten, 48 650 Euro fließen als Zuschuss. Den Zuschlag erhielt die Herbolzheimer Firma Thoma Wiss. Sie hatte als einzige ein Angebot abgegeben. „Die großen Firmen haben volle Auftragsbücher“, so Kremer. Dennoch sei der Preis im Rahmen.

Bestätigt wurde die Wahl des neuen Stadtkommandanten Harry Schroth und seines Stellvertreters Tobias Britsch. Kremer würdigte die neue Führungsmannschaft und dankte für die Übernahme dieses Ehrenamts. Dem ausscheidenden Stadtkommandanten Andreas Steinberger dankte er für sein Engagement.

Zur Abwasserbeseitigung in Windischbuch sollen Exzenterschneckenpumpen in die drei Pumpstationen eingebaut werden. Anton Kappes, der Betriebsleiter der Kläranlage, erläuterte dem Gremium die Funktionsweise der drei Pumpstationen, die im Verbund zu sehen sind. Das Abwasser wird per Druckleitung zunächst in die Station Alte Kläranlage gepumpt, von dort in Station Pfaffenwiesen und weiter zur Station Eulenberg bis zum ehemaligen Nato-Tanklager. Dort fließt es in einer Freispiegelleitung in die Kläranlage Unterschüpf. Die Kompressoren in den einzelnen Stationen haben bereits 26 000 Betriebsstunden, einige sogar das Doppelte auf dem Buckel.

Vorgesehen ist nicht nur der Einbau der Schnecken, sondern auch von neuer Steuerungstechnik. Damit könne die bisher benötigte Leistung von 100 Kilowattstunden nun auf rund ein Drittel reduziert werden.

Neben dieser Reduzierung des Energieverbrauchs waren für Kappes die Verlängerung der Lebensdauer der Kompressoren und die Handhabung für das Personal wichtige Punkte. Zudem soll in der alten Kläranlage ein Mahlwerk vorgeschaltet werden, um Grobteile zu zerkleinern.

Den Zuschlag erhielt die Firma Oekermann aus Bielefeld, die die Pumpstationen 2001 bereits eingerichtet hat. 179 852 Euro wird der Einbau kosten. Weitere 10 000 Euro sind für die Anpassung der Feintechnik durch die Firma UFT vorgesehen.

Die nächste Sitzung des Gemeinderats ist am 7. Mai vorgesehen . dib

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 28.03.2018