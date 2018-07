Neues Lernkonzept trägt erste Früchte

Anzeige

Boxberg.Zu einer kreativ gestalteten Abschlussfeier luden am Donnerstag die 10. Klassen der Realschule Boxberg ein. Gemeinsam mit Eltern, Lehrern, Bekannten und Verwandten feierten sie dort die bestandene Mittlere Reife.

Nach der Eröffnung, die durch ein Stück des Schulorchesters umrahmt wurde, sprach zunächst Bürgermeister Christian Kremer seine Anerkennung an Schüler und Eltern, aber auch an das Kollegium der Schule aus. Er betonte auch, dass der Schulträger stets hinter der Schule stehe, was sich durch die Bereitschaft für weitere Investitionen in die Schule zeige. Den Grußworten schloss sich die Elternbeiratsvorsitzende Claudia Adelmann an.

Besonders gespannt wartete das Publikum auf die Beiträge der Abschlussklassen. Diese präsentierten Bilder, einen Film und fanden in ihrer Rede passende Worte.