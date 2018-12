Neues Outfit für Weinort geschaffen

Ehrenamtliche haben den Ort mit Ideen zu Weihnachten verschönert, wie an der Kulturkirche. Waltraud Henninger

Unterschüpf.Seit ungefähr einem Jahr waren etwa 20 Unterschüpfer Bürger unter der Federführung von Ortsvorsteher Stefan Graf daran beteiligt, ihr Dorf gerade zur Weihnachtszeit zu schmücken und zu verschönern, um so dem Weinort ein neues Outfit zu verpassen. Gesagt, getan – und in so mancher Garage oder Weinlaube wurden die Ideen umgesetzt.

Viele Freiwillige

Es mangelte hierbei nicht an Freiwilligen. So wurden etwa in der Weinlaube von Richard Spaag aus Lerchenholz etwa 30 rustikale Holzbäume hergestellt, die eine Beleuchtung bekamen.

Fleißige Frauen

Fleißige Frauen machten unter der Federführung von Ursula Rüdiger in zahlreichen Stunden Tonsterne mit bunten Glasintarsien. Wieder andere Helfer stellten Betonsterne her, die alle mit Lichterketten geschmückt wurden und jeden Abend leuchten.

Sofort aufgefallen

Manchem externen Betrachter fiel der neue Ortschmuck sofort auf und es wurde häufig fotografiert. Nun steht die neue, mit viel Arbeitsaufwand hergestellte Dekoration, an vielen öffentlichen Plätzen wie Kirchen, Marktplatz, Ortseingänge, auf der Schlosstreppe oder dem Kindergarten.

Fest durchgeführt

Nach Beendigung der lobenswerten Idee wurde hinterher auf dem Marktplatz ein kleines Fest durchgeführt, das die Feuerwehr ausrichtete. Eine lobenswerte Sache, so Ortsvorsteher Stefan Graf, dem für nächstes Jahr bereits neue Ideen eingefallen sind. wahe

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 11.12.2018