Niemand ist zu alt zum Wischen

Ältere Menschen, die sich ihre Neugierde auf die digitale Welt erhalten haben, bekommen in einem Computerkurs von und mit Realschülern Tipps für den Umgang mit PC und Smartphone.

Boxberg. Wilfried Münz wischt über sein Smartphone, noch schaut er etwas fragend drein. Eine Stunde später hat er dank „jugendlicher Unterstützung“ schon mehr Wissen. Wie Münz geht es auch vielen anderen Senioren. Sie haben erst einmal erste „Berührungsängste“, wenn es um PC und Smartphone geht.

Neugierde auf digitale Welt

Hilfreich ist deshalb die Unterstützung von solchen, die es „können“ – „Digital Natives“, für die das Smartphone fast wie eine dritte Hand ist. An der Realschule in Boxberg können ältere Menschen, die sich ihre Neugierde auf die digitale Welt erhalten haben, wertvolle Tipps bekommen.

Dort finden derzeit wieder Computerkurse für Senioren statt. Organisator ist das Generationen-Netzwerk Boxberg, das den Kurs in Zusammenarbeit mit der Realschule anbietet. „Eine Altersgrenze gibt es nicht, jeder kann kommen“, sagt Gardis Jacobus-Schoof vom Generationen-Netzwerk. Sie hat diese Kurse vor drei Jahren initiiert.

Gardis Jacoubus-Schoof sieht etwas Besonderes in den „Senioren-Nachhilfestunden“: „Es ist eine neue Situation. Zum ersten Mal in der Geschichte hat die jüngere der älteren Generation etwas voraus.“

An insgesamt drei Nachmittagsterminen haben die Teilnehmer die Möglichkeit, mit ihren Geräten in die einstündige „Unterrichtseinheit“ zu kommen. Die Betreuung läuft ganz individuell in Tandems, jedem der elf Senioren ist ein Schüler zugeteilt. „Diese Unterrichtsform macht am meisten Sinn, da die Senioren mit ganz unterschiedlichen Fragen kommen und ihnen so am besten weitergeholfen werden kann“, erklärt Lehrer Sebastian Müller. Er betreut als zuständiger Pädagoge die Projektnachmittage an der Realschule.

Egal, ob der Umgang mit dem Tablet, das Laden von Apps oder das Benutzen der Tastatur – es gibt kein Problem, dessen sich die Realschüler nicht annehmen.

„Meine Enkel sind jetzt vier und fünf. Ich habe Angst, dass sie mich bald überholen“, scherzt Kursteilnehmerin Elisabeth Dold aus Wölchingen. Im Kurs will die Rentnerin lernen, wie man Dateien und Ordner anlegt sowie Bilder verschiebt. In ihrem Berufsleben habe sie zwar auch schon mit dem Computer gearbeitet. Jetzt möchte sie aber fitter für den Alltag werden.

Oft seien es ganz konkrete Probleme wie das Verschicken von Fotos an Familienmitglieder oder das Abspeichern von Dokumenten, mit denen die Teilnehmer kämen, beschreibt Gardis Jacobus-Schoof. „Ist es gelöst, sind sie erstmal zufrieden. In der nächsten Woche haben sie dann aber wieder ganz neue Fragen. Es geht also immer weiter.“

Bei Anneliese Volk aus Windischbuch waren es wiederholt auftretende Internet-Verbindungsprobleme, die sie in die „Senioren-Nachhilfestunde“ führten. Neuntklässler Finn weiß Rat und kann der alten Dame weiterhelfen.

„Das kenn’ ich von meiner Oma, die kommt oft auch nicht ins WLAN“, erzählt der Schüler. Er hält den generationenübergreifen Unterricht für eine „bedeutende Sache“. „Unsere Welt wird immer digitaler. Es ist deshalb wichtig, sich auszukennen, sonst ist man hilflos und unsicher“, sagt er.

Wilfried Münz aus Schweigern freut sich über das Angebot der Realschüler. „Auf meinem Smartphone war alles kreuz und quer, jetzt sieht es schon ganz gut aus“. Der Achtklässler Kaan erklärt Münz anschließend App für App, erläutert, wozu diese gut sind und wie sie funktionieren.

„Am Besten ist es, wenn uns konkrete Fragen gestellt werden. Dann klappt die Betreuung meistens sehr gut“, meint Kaan.

Organisatorin Gardis Jacobus-Schoof ist nach der ersten Einheit zufrieden. Manchmal seien die Schüler noch „wahnsinnig schnell“ und müssten sich an das Lerntempo der Senioren gewöhnen. „Das klappt in den Tandems aber meistens sehr gut und die Jugendlichen sind freundlich und geduldig.“

Auch Lehrer Sebastian Müller sieht in dem Projekt einen großen Gewinn für beide Seiten. „Für die Schüler ist es interessant, mal in eine andere Rolle zu schlüpfen. Dadurch wird auch ihre soziale Kompetenz gestärkt.“ Fit an PC und Smartphone seien sie ohnehin. Elisabeth Dold ist erfreut, dass sie ihren Enkeln jetzt die versprochenen Bilder schicken kann. „Ich komme nächste Woche sicher wieder. Ich will noch einiges für mich entdecken.“

