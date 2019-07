Noch immer hängen Wahlplakate herum

Main-Tauber-kreis.Knapp acht Wochen nach der Europawahl hängen im Main-Tauber-Kreis, unter anderem in Assamstadt und Igersheim, vereinzelt immer noch Wahlplakate – obwohl sie eigentlich längst beseitigt werden müssen.

Wie aus den Bürgermeisterämtern dieser beiden Kommunen zu erfahren war, seien die betreffenden Parteien bereits angeschrieben worden, für eine zeitnahe Beseitigung der Plakate zu sorgen – in einigen wenigen Fällen aber ohne Erfolg. Alfons Hönig (Igersheim) und Kerstin Tietjen (Assamstadt) bekräftigten unisono, dass man sich nochmals mahnend in einem Schreiben an sie wenden werde, bevor sie zur Kasse gebeten werden. ktm

© Fränkische Nachrichten, Montag, 22.07.2019