Onleihe wird mit 2500 Euro unterstützt

Anzeige

Boxberg.Das Medien-und Kulturzentrum in Boxberg fungiert als Unterrichtsort, Lerntreff, Infozentrum und beinhaltet außerdem die Gemeindebücherei. In dieser können Schüler, Lehrer, Bürger und Vereine seit 10. April auch das digitale Bücherregal rund um die Uhr nutzen und nach den aktuellsten Bestellern oder Hörbüchern stöbern.

Per Mausklick stehen auf dem Onleihe-Portal zahlreiche E-Books/E-Papers, Audio-, Music- oder Video-Dateien zur Verfügung. Nach einem Beschluss des Verwaltungsausschusses trat die Mediothek Boxberg dem Online-Verbund Heilbronn bei und erweitert damit ihren Bestand um viele tausend elektronische Medien.

Als sehr willkommene Unterstützung überreichte der Vorstandsvorsitzende der Sparkasse Tauberfranken, Peter Vogel, in Begleitung von Bereichsleiter Markus Haas, eine Spende in Höhe von 2500 Euro zur Mitfinanzierung dieses Online-Verbundes. „Das ist ein tolles Projekt, das auch im pädagogischen Bereich viele Möglichkeiten bietet“, so Peter Vogel.