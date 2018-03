Osterhasen auf Marktplatz

Anzeige

Schweigern.Nach der gelungen Weihnachtsbaumaktion entlang der Marktstraße an Weihnachten wurden rechtzeitig zum Osterfest in ehrenamtlicher Arbeit mehrere Osterhasen durch Wilfried Henn angefertigt, bemalt und durch die Ortsverwaltung am Marktplatz aufgestellt. An den beiden Ortseingängen werden die vorbeifahrenden Autofahrer ebenfalls von Osterhasen begrüßt. Das Bild (links) den stellvertretenden Ortsvorsteher Elmar Müller und Ortsvorsteher Ferdinand Eck beim Aufstellen der Figuren. Bild: Sylvia Dörzbacher